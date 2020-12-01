В Минобороны рассказали о мощности создаваемого в Крыму водопровода
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Проект предусматривает строительство водоочистных сооружений с водопроводными насосными станциями и ковшевого водозабора речной воды на 150 тыс. куб. м.
«В него будет поступать основной водяной поток. После сложной многоступенчатой комплексной очистки вода будет подаваться в действующий Днепровский водопровод. Производительность новой гидрологической инфраструктуры составит 50 тыс. кубометров воды в сутки», — приводит данные ведомства ТАСС.
В конце октября в Белогорском районе Крыма началось строительство водовода протяжённостью около 19 км для обеспечения питьевой водой Симферополя.
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны уже приступили к возведению комплекса водозабора на реке Бельбек.
Одновременно работы ведутся на втором объекте, который позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера.