В Минобороны рассказали о мощности создаваемого в Крыму водопровода

Мощность водопровода, который Минобороны строит в Крыму, составит 50 тыс. куб. м в сутки. Об этом свидетельствуют данные оборонного ведомства.

Проект предусматривает строительство водоочистных сооружений с водопроводными насосными станциями и ковшевого водозабора речной воды на 150 тыс. куб. м.

«В него будет поступать основной водяной поток. После сложной многоступенчатой комплексной очистки вода будет подаваться в действующий Днепровский водопровод. Производительность новой гидрологической инфраструктуры составит 50 тыс. кубометров воды в сутки», — приводит данные ведомства ТАСС.

В конце октября в Белогорском районе Крыма началось строительство водовода протяжённостью около 19 км для обеспечения питьевой водой Симферополя.

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны уже приступили к возведению комплекса водозабора на реке Бельбек.

Одновременно работы ведутся на втором объекте, который позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера.