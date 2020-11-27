Эксперт прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой.

Об этом сообщает ФАН.

Специалисты РАСК и ОНФ проанализировали данные по 1117 городам.

«Весь объём строительства приходится на 308 городов. В оставшихся 809 городах профессиональными застройщиками не строится ни одного квадратного метра жилья», — заявил Алексеенко.

Со своей стороны, руководитель тематической площадки Елена Цунаева отметила, что в 665 городах обеспеченность жильём ниже, чем в остальных городах страны.

«Из них в 511 городах жильё вообще не строится. Это значит, что жители этих городов не могут улучшить свои условия проживания за счёт нового жилья и воспользоваться льготными условиями ипотечного кредитования», — сказала она.

Алексеенко добавил, что в 2022 году необходимо выйти на темпы строительства 120—125 млн кв. м, то есть нарастить темпы текущего строительства в полтора раза.

«В 17 регионах нужно увеличить объём строительства до уровня более 1 млн кв. м», — заключил он.

Ранее вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что госкомпания «ДОМ.РФ» выделит 300 млн рублей на пилот программы субсидированной ипотеки под 6,5% на покупку индивидуальных жилых домов на первичном рынке.