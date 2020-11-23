Экономист прокомментировал повышение НДФЛ на доходы более 5 млн рублей

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Экономист Андрей Колганов прокомментировал повышение НДФЛ на доходы более 5 млн рублей.
Экономист прокомментировал повышение НДФЛ на доходы более 5 млн рублей
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Это очень незначительная прогрессия, которая затрагивает доходы не столько сверхбогатого населения, сколько тех, кого можно было бы назвать высшим средним классом. Для этой части населения повышение налога на 2% до какой-то степени можно назвать чувствительным или по крайней мере заметным», — пояснил Колганов в беседе с телеканалом «360».

Экономист подчеркнул, что очень богатые люди не почувствуют повышения налога.

«Если сравнить эту ставку с теми налогами, которые имеются в развитых странах, то она очень низкая», — заявил он.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для граждан с доходами более 5 млн рублей в год.

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