В Госдуме оценили позицию бизнес-союза ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса о том, что угрозы США санкциями участвующим в строительстве газопровода «Северный поток — 2» компаниям ФРГ являются недопустимыми для партнёров.
В Госдуме оценили позицию бизнес-союза ФРГ по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Заявление безукоризненное. Безусловно, оценки расставлены точно. Во-первых, это вмешательство в дела ФРГ, во-вторых, попытка взлома сложившихся норм и устоев международного права», — сказал депутат.

По мнению Новикова, эта ситуация лишний раз демонстрирует, что в Вашингтоне своих европейских союзников «не рассматривают как вполне независимые государства».

«Для того чтобы эту независимость и суверенитет обеспечить, европейцам предстоит многое пересмотреть в своих отношениях с заокеанскими партнёрами. Понятно, что сами они так пока вопрос не ставят и не формулируют, но без пересмотра межгосударственных отношений... подобная линия поведения со стороны Вашингтона может постоянно возобновляться», — добавил он.

Ранее глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что угрозы США санкциями участвующим в строительстве газопровода «Северный поток — 2» компаниям ФРГ являются недопустимыми для партнёров и демонстрируют попытки вмешательства в международное право.

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