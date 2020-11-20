Минпромторг выдал ОЭМК лицензию на производство медицинского кислорода

Минпромторг за последние две недели выдал более 15 лицензий на производство медицинского кислорода, в том числе её получил Оскольский электрометаллургический комбинат «Металлоинвеста».

Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров.

«Буквально недавно Оскольский электрометаллургический комбинат, который входит в группу компаний «Металлоинвест», подал заявку на получение лицензии на производство лекарственного средства — имеется в виду из технического кислорода высокочистый медицинский кислород. Мы сегодня вручаем вам лицензию на производство этого нужного продукта для страны», — сказал министр во время церемонии запуска нового дробильно-конвейерного комплекса на Михайловском ГОКе.

Агентство отмечает, что Оскольский завод производит 200 тонн кислорода в месяц и сможет увеличить мощность до 600 тонн.

В конце октября Мантуров рассказал, что около 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода.