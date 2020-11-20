Минпромторг выдал ОЭМК лицензию на производство медицинского кислорода

Короткая ссылка
Минпромторг за последние две недели выдал более 15 лицензий на производство медицинского кислорода, в том числе её получил Оскольский электрометаллургический комбинат «Металлоинвеста».
Минпромторг выдал ОЭМК лицензию на производство медицинского кислорода
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров.

«Буквально недавно Оскольский электрометаллургический комбинат, который входит в группу компаний «Металлоинвест», подал заявку на получение лицензии на производство лекарственного средства — имеется в виду из технического кислорода высокочистый медицинский кислород. Мы сегодня вручаем вам лицензию на производство этого нужного продукта для страны», — сказал министр во время церемонии запуска нового дробильно-конвейерного комплекса на Михайловском ГОКе.

Агентство отмечает, что Оскольский завод производит 200 тонн кислорода в месяц и сможет увеличить мощность до 600 тонн.

В конце октября Мантуров рассказал, что около 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить