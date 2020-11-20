Минпромторг выдал ОЭМК лицензию на производство медицинского кислорода
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- РИА Новости
Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров.
«Буквально недавно Оскольский электрометаллургический комбинат, который входит в группу компаний «Металлоинвест», подал заявку на получение лицензии на производство лекарственного средства — имеется в виду из технического кислорода высокочистый медицинский кислород. Мы сегодня вручаем вам лицензию на производство этого нужного продукта для страны», — сказал министр во время церемонии запуска нового дробильно-конвейерного комплекса на Михайловском ГОКе.
Агентство отмечает, что Оскольский завод производит 200 тонн кислорода в месяц и сможет увеличить мощность до 600 тонн.
В конце октября Мантуров рассказал, что около 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода.