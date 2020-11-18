Подозрительные переводы по картам предложили блокировать на 25 дней

В России банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве.

Как пишет РБК, это следует из поправок в закон о национальной платёжной системе, которые разработала Ассоциация банков России (АБР).

По мнению банков, в случае принятия поправок объём возвращённых денежных средств может составить 15—30% от общего количества похищенных денег.

Ранее сообщалось, что каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денег с банковского счёта. Об этом следует из данных Генпрокуратуры. В общей сложности по итогам января — августа 2020 года зафиксировано 107,2 тыс. таких инцидентов, что вдвое больше прошлогодних показателей. Рост числа подобных преступлений выявлен в 35 субъектах.