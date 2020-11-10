Абрамченко: объём агроэкспорта по итогам года может составить $27 млрд

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко заявила, что объём агроэкспорта по итогам 2020 года может составить не менее $27 млрд.

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Абрамченко, главными товарными позициями АПК, по которым Россия является нетто-экспортёром в 2020 году, стали пшеница ($5,8 млрд), рыба и ракообразные ($4,2 млрд), подсолнечное масло ($2 млрд), кондитерские изделия ($918,1 млн), ячмень ($831,7 млн).

Ещё по трём продуктам Россия станет в этом году нетто-экспортёром. На конец года экспорт свинины ожидается на уровне около $270 млн, мяса птицы — около $390 млн, семян подсолнечника — $450 млн.

«Несмотря на пандемию и закрытие границ, начали поставлять говядину в Китай — это огромный успех», — сказала Абрамченко.

По её словам, хорошие перспективы после пандемии у рыбной и кондитерской продукции, а в долгосрочной перспективе надежды возлагаются на винодельческую продукцию, набирающую популярность на внутреннем и внешних рынках.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о росте экспорта сельхозпродукции.