В Московской области рассказали о росте экспорта сельхозпродукции

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин рассказал, что экспорт сельхозпродукции на 20% превысил прошлогодний за последние восемь месяцев.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наиболее значимый прирост по сравнению с прошлым годом у нас наблюдается по мясной продукции — прибавили порядка 493%», — сказал Андрей Разин.

По экспорту фруктов увеличение на 97%, по кофе — 30,9%, по корму для животных — 27%.

Вместе с тем министр обратил внимание и на основные группы экспортируемых продуктов.

«А самый востребованный товар — это сахаристые кондитерские изделия. Их мы продали уже на $146,2 млн. Также хорошим спросом пользуются разного рода напитки, в том числе фруктовые соки. Их экспортировали на $78,3 млн», — отметил Разин.

Он добавил, что популярна и мясная продукция — её продали на $78,26 млн. Вырос также экспорт овощей, сухофруктов и орехов.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Минсельхозе Крыма рассказали о субсидиях для сельхозпроизводителей.