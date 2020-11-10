«Газпром экспорт» подтвердил направление PGNiG заявки по ценам на газ
- Reuters
«Действуя в соответствии с условиями контракта, ООО «Газпром экспорт» 9 ноября направило в адрес польской PGNiG предложение о пересмотре цены в контракте на поставку газа с ноября 2020 года в сторону её повышения», — говорится в сообщении.
Ранее о заявке от российской стороны на увеличение цены газа сообщила PGNiG. Сама она просила пересмотреть её в сторону уменьшения.
В Варшаве запрос «Газпрома» назвали необоснованным, не соответствующим формальным требованиям и бесполезным.
Долгосрочный контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставки около 10 млрд куб. м энергоносителя ежегодно.