В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на сахар

Минсельхоз России ожидает, что стабилизация цен на внутреннем рынке сахара произойдёт после уборки урожая. По данным Росстата, сахар-песок в октябре подорожал на 18,29% по сравнению с сентябрём текущего года.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Минсельхоз России ожидает стабилизации цен на внутреннем рынке после завершения уборочной кампании», — заявили в министерстве.

При этом ведомство оценило ситуацию на продовольственном рынке как стабильную. Там напомнили, что ведут работу с ФАС и Генпрокуратурой по выявлению фактов необоснованного завышения цен.

В ФАС, в свою очередь, заявили, что продолжают большое расследование на рынке сахара и не видят объективных экономических предпосылок для дальнейшего роста цен.

«Объективных экономических предпосылок для дальнейшего роста цен нет. Если мы обнаружим признаки сговора, то будем принимать меры антимонопольного реагирования», — сказал начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

В апреле генеральный прокурор Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на данные о завышении цен на социально значимые товары.