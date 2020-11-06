В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на сахар
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Минсельхоз России ожидает стабилизации цен на внутреннем рынке после завершения уборочной кампании», — заявили в министерстве.
При этом ведомство оценило ситуацию на продовольственном рынке как стабильную. Там напомнили, что ведут работу с ФАС и Генпрокуратурой по выявлению фактов необоснованного завышения цен.
В ФАС, в свою очередь, заявили, что продолжают большое расследование на рынке сахара и не видят объективных экономических предпосылок для дальнейшего роста цен.
«Объективных экономических предпосылок для дальнейшего роста цен нет. Если мы обнаружим признаки сговора, то будем принимать меры антимонопольного реагирования», — сказал начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
В апреле генеральный прокурор Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на данные о завышении цен на социально значимые товары.