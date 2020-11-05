Два судна России направились на базу «Северного потока — 2» в ФРГ

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Ещё два российских корабля отправились в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Marine Traffic.
Два судна России направились на базу «Северного потока — 2» в ФРГ
  • Reuters

Как ожидается, многофункциональное судно обеспечения «Артемис Оффшор» и судно снабжения для работ с плавучими буровыми установками «Остап Шеремет» днём 5 ноября прибудут в Мукран.

Отмечается, что «Артемис Оффшор» до этого находился в Калининграде, а «Остап Шеремет» — в порту Светлый под Калининградом.

В Мукране уже находятся трубоукладчик «Академик Черский» и суда снабжения «Финвал» и «Умка».

В конце октября сообщалось, что «Академик Черский» после стоянки вблизи Калининграда направился в Мукран.

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