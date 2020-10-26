Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в порт Мукран

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» после стоянки вблизи Калининграда направилось в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные портала MarineTraffic.
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в порт Мукран
  • nord-stream2.com

Как отмечается, в сторону Германии также направились суда снабжения — «Умка» и «Финвал».

Агентство уточняет, что в Мукране хранятся трубы для строительства газопровода.

Накануне сообщалось, что «Академик Черский» после нескольких недель стоянки около Калининграда направился на северо-запад.

В начале октября в «Газпроме» отмечали, что рассматривают «доступные альтернативы», которые позволили бы завершить проект «Северный поток — 2».

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