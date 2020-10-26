Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в порт Мукран
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Как отмечается, в сторону Германии также направились суда снабжения — «Умка» и «Финвал».
Агентство уточняет, что в Мукране хранятся трубы для строительства газопровода.
Накануне сообщалось, что «Академик Черский» после нескольких недель стоянки около Калининграда направился на северо-запад.
В начале октября в «Газпроме» отмечали, что рассматривают «доступные альтернативы», которые позволили бы завершить проект «Северный поток — 2».