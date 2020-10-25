Трубоукладчик «Северного потока — 2» вышел из порта Калининграда

Трубоукладчик «Академик Черский» после нескольких недель стоянки около Калининграда пришёл в движение и направился на северо-запад.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Отмечается, что «Академик Черский» после нескольких месяцев стоянки в порту Мукран — логистической базе «Северного потока — 2» прибыл в Калининград 7 октября.

1 октября датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, вопрос реализации проекта теперь является делом чести для Германии.