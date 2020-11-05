В Кремле оценили идею приобретения Белоруссией нефтяного месторождения

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конкретики о возможности приобретения Белоруссией нефтяного месторождения в России нет.
В Кремле оценили идею приобретения Белоруссией нефтяного месторождения
  • Reuters

«В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах», — сказал он.

Ранее БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщило, что белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении Минском месторождения нефти в России.

В октябре министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва и Минск активно обсуждают объёмы поставок нефти и газа, а также цены на них.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить