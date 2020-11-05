В Кремле оценили идею приобретения Белоруссией нефтяного месторождения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конкретики о возможности приобретения Белоруссией нефтяного месторождения в России нет.

«В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах», — сказал он.

Ранее БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщило, что белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении Минском месторождения нефти в России.

В октябре министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва и Минск активно обсуждают объёмы поставок нефти и газа, а также цены на них.