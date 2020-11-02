Подмосковье признали лидером России по экспорту шоколадных кондитерских изделий

Московскую область признали лидером России по экспорту шоколадных кондитерских изделий. Рейтинг составлен на основе данных Федеральной таможенной службы.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, на регион приходится более трети поставок шоколада из страны.

«С января по октябрь этого года из Подмосковья экспортировали 56,2 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму $162,2 млн. По экспорту в этом направлении мы вновь идём первыми среди регионов России», — сказал он.

Преимущественно такую продукцию покупают в Саудовской Аравии, Казахстане и ОАЭ.

«В экспортной структуре продукции АПК из Московской области с начала года какао и продукты из него занимают порядка 20%», — добавил Разин.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.