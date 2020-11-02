Подмосковье признали лидером России по экспорту шоколадных кондитерских изделий

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Московскую область признали лидером России по экспорту шоколадных кондитерских изделий. Рейтинг составлен на основе данных Федеральной таможенной службы.
Подмосковье признали лидером России по экспорту шоколадных кондитерских изделий
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, на регион приходится более трети поставок шоколада из страны.

«С января по октябрь этого года из Подмосковья экспортировали 56,2 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму $162,2 млн. По экспорту в этом направлении мы вновь идём первыми среди регионов России», — сказал он.

Преимущественно такую продукцию покупают в Саудовской Аравии, Казахстане и ОАЭ.

«В экспортной структуре продукции АПК из Московской области с начала года какао и продукты из него занимают порядка 20%», — добавил Разин.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.

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