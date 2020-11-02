Экспорт высокотехнологичной продукции Москвы в страны Азии вырос на 30% в 2020 году

Экспорт высокотехнологичной продукции Москвы в страны Азии увеличился почти на 30% в 2020 году и составил $1,2 млрд.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«За восемь месяцев 2020 года основной рост экспорта столичной высокотехнологичной продукции пришёлся на страны Азии. Лидером по росту поставок стала Индия. Туда было экспортировано на 63% больше высокотехнологичной продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма поставок составила $140,32 млн», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на 26,2% больше продукции закупила Япония, на 22,4% — Китай.

Со своей стороны, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что объёмы поставок нарастили и другие страны региона. В частности, объём экспорта в Таиланд вырос на 198%, в Бангладеш — на 162%, во Вьетнам — на 114%.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.