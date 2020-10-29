Путин прокомментировал действия Запада по отношению к «Газпрому»

Президент России Владимир Путин прокомментировал действия западных партнёров по отношению к «Газпрому».

Он напомнил, что поставки газа из России на экспорт не только обеспечивают безубыточность работы «Газпрома», но и создают финансовые условия, в том числе и для реализации планов по газификации внутри страны.

«Они не только обеспечивают конкурентоспособность, дополнительные элементы конкурентоспособности для нашей экономики, с чем наши европейские партнёры не всегда согласны и стараются нам там всякие палки в колёса вставлять, на мой взгляд, абсолютно необоснованные», — сказал Путин на пленарной сессии форума «Россия зовет!».

Ранее министр энергетики России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» рассказал о взаимодействии Москвы и ЕС в газовой сфере. Он отметил, что, «несмотря на то что в 2014 году энергодиалог был формально заморожен по инициативе ЕС, продолжает свою работу Консультативный совет по газу, в рамках которого проводится оценка объёмов производства российского газа, спроса на природный газ на европейском рынке, формируются рекомендации по долгосрочному взаимодействию России и ЕС в газовой сфере».

«Как мы сегодня видим, страны Евросоюза заинтересованы в поставках российского голубого топлива. Мы в этом ещё раз убедились, в частности, по беспрецедентной поддержке европейскими партнёрами нашего совместного проекта газопровода «Северный поток — 2», — заявил министр.

Новак заявил, что «уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который при этом никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину, который, согласно договорённостям, достигнутым в конце 2019 года, успешно продолжается как минимум до 2024 года».