Новак рассказал о взаимодействии России и ЕС в газовой сфере

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Министр энергетики России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» рассказал о взаимодействии России и ЕС в газовой сфере.
Новак рассказал о взаимодействии России и ЕС в газовой сфере
  • РИА Новости

Текст статьи опубликован на сайте российского Минэнерго.

Он отметил, что «несмотря на то, что в 2014 году энергодиалог был формально заморожен по инициативе ЕС, продолжает свою работу Консультативный Совет по газу, в рамках которого проводится оценка объемов производства российского газа, спроса природного газа на европейском рынке, формируются рекомендации по долгосрочному взаимодействию России и ЕС в газовой сфере». 

«Как мы сегодня видим, страны Евросоюза заинтересованы в поставках российского «голубого топлива» Мы в этом ещё раз убедились, в частности, по беспрецедентной поддержке европейскими пантерами нашего совместного проекта газопровода «Северный поток — 2», — заявил министр.

Новак заявил, что «уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который при этом никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину, который согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, успешно продолжается, как минимум, до 2024 года».

Ранее в российской компании «Газпром» высказались о сроках завершения «Северного потока — 2».

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