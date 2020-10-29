Решетников отметил выход восстановления экономики России «на плато»

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Восстановление экономики России в октябре «вышло на плато» после активного сентября, на показатели влияют новости о заболеваемости, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на форуме ВТБ Капитала «Россия зовет!».
Решетников отметил выход восстановления экономики России «на плато»
  • РИА Новости

По словам министра, настроение у бизнеса в настоящее время «тревожное» на фоне поступающих данных о заболеваемости.

«Но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идёт. В сентябре оно шло активно. В октябре мы видим, что на некоторое «плато» мы вышли», — цитирует его ТАСС.

Решетников отметил, что обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, как и перевозки по железной дороге.

«Это не значит, что мы полностью преодолели (кризис. — RT)», — подчеркнул министр.

По его словам, экономика «замерла» под давлением настроений и новостей о заболеваемости, но в целом восстановление идёт.

23 октября российский лидер Владимир Путин отметил, что в России наблюдается восстановление экономики по ряду позиций, в том числе в обрабатывающей промышленности. Как считают в ЦБ, наблюдаемое восстановление экономики носит краткосрочный характер.

Также министр финансов России Антон Силуанов рассказал, сколько власти потратят на поддержку российской экономики в 2020—2021 годах.

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