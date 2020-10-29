Глава ЦБ высказалась об уровне инфляции в России

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала об уровне инфляции в стране.
Глава ЦБ высказалась об уровне инфляции в России
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Последние события показывают, что инфляция уже на цели около 4%. Тем не менее развитие пандемии, последние данные говорят о том, что, скорее всего, в следующем году и в конце этого будут преобладать дезинфляционные факторы, и мы действительно видим ещё некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года.

23 октября Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ объяснил необходимостью ограничить возросшие за последнее время инфляционные риски. При этом регулятор улучшил прогноз по снижению экономики России в 2020 году. 

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