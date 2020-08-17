Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

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Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Февраль-март», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

12 августа Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России.

До этого инфляция в России была нулевой три недели подряд.

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