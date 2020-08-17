Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

«Февраль-март», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

12 августа Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России.

До этого инфляция в России была нулевой три недели подряд.