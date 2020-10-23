Эксперт рассказал о событиях, влияющих на курс рубля

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Экономист Виталий Калугин рассказал о событиях, влияющих на курс рубля.
Эксперт рассказал о событиях, влияющих на курс рубля
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что выборы президента США станут основным событием, которое отразится на российской валюте в ближайшее время.

«Если выберут Трампа, всё будет более-менее ровно. Если же победит Байден, рынок ждёт волатильность на несколько недель», — считает эксперт.

Ранее член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН заявил, что чем ближе дата выборов президента США (3 ноября), тем больше российская валюта может двигаться к 80—82 рублям за доллар.

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