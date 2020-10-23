Экономист оценил перспективы рубля
- РИА Новости
В беседе с НСН он выразил мнение, что чем ближе дата выборов президента США (3 ноября), тем больше российская валюта может двигаться к 80—82 рублям за доллар.
Эксперт также отметил негативное влияние цен на нефть и ситуации с пандемией коронавируса.
В такой ситуации Жуковский рекомендовал обратить внимание на другие валюты.
«Напечатаны колоссальные объёмы денег центробанками мира, почти $7 трлн напечатали лишь в США, поэтому люди ищут другие активы», — добавил эксперт.
Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.