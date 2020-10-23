Экономист оценил перспективы рубля

Короткая ссылка
Член президиума Столыпинского клуба экономист Владислав Жуковский оценил перспективы рубля.
Экономист оценил перспективы рубля
  • РИА Новости

В беседе с НСН он выразил мнение, что чем ближе дата выборов президента США (3 ноября), тем больше российская валюта может двигаться к 80—82 рублям за доллар.

Эксперт также отметил негативное влияние цен на нефть и ситуации с пандемией коронавируса.

В такой ситуации Жуковский рекомендовал обратить внимание на другие валюты.

«Напечатаны колоссальные объёмы денег центробанками мира, почти $7 трлн напечатали лишь в США, поэтому люди ищут другие активы», — добавил эксперт.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить