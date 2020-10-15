Промышленный экспорт Москвы вырос на 33,5% с 2017 года

Промышленный экспорт Москвы увеличился на 33,5% с 2017 года — до $27,5 млрд.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Несмотря на нестабильный внешний рынок, экспорт продукции московских производителей в денежном выражении растёт уже четвёртый год подряд. Так, по итогам семи месяцев 2020 года объём промышленного экспорта столицы также вырос — на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — и составил $16,4 млрд», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за январь — июль 2020-го товары столичных компаний были направлены в 160 стран.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что лидерами по росту экспорта за семь месяцев являются лекарственные средства. Их поставлено на общую сумму $110 млн.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область экспортировала мясной продукции на $82 млн с начала 2020 года.