Подмосковье экспортировало мясной продукции на $82 млн с начала года
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.
По его словам, за аналогичный период 2019 года показатель составлял $16,8 млн.
Как отметил Разин, основным импортёром является Китай — 73% общей доли экспорта. Далее следуют Украина (16%) и Казахстан (4%).
Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым экспортировал продукцию АПК на $11 млн за первые шесть месяцев 2020 года.