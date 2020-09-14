Подмосковье экспортировало мясной продукции на $82 млн с начала года

Московская область экспортировала мясной продукции на $82 млн с начала 2020 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

По его словам, за аналогичный период 2019 года показатель составлял $16,8 млн.

Как отметил Разин, основным импортёром является Китай — 73% общей доли экспорта. Далее следуют Украина (16%) и Казахстан (4%).

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым экспортировал продукцию АПК на $11 млн за первые шесть месяцев 2020 года.