В Томской области сельхозкооперативы получат на поддержку и развитие 200 млн рублей

В Томской области сельскохозяйственные кооперативы получат на поддержку и развитие 200 млн рублей, выплаты пройдут до 2024 года из регионального бюджета.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные администрации области.

В регионе насчитывается 35 кооперативов в девяти муниципалитетах.

«Как показывает практика, сельхозкооперация — самый короткий и самый эффективный маршрут продукции от фермы до торгового прилавка. Ведь именно этот формат даёт возможность фермерам планировать и реализовывать проекты, которые не по силам малому хозяйству в одиночку», — цитирует издание заместителя губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра.

20 из 35 томских сельхозкооперативов зарегистрированы до 2015 года, остальные появились в последние пять лет и наращивают свои мощности.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что сельхозпредприятия Удмуртии получили 1,7 млрд рублей субсидий с начала 2020 года, из них 970 млн — средства из федерального бюджета.