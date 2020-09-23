Сельхозпредприятия Удмуртии получили 1,7 млрд рублей субсидий с начала года

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Сельхозпредприятия Удмуртии получили 1,7 млрд рублей субсидий с начала 2020 года, из них 970 млн — средства из федерального бюджета.
Сельхозпредприятия Удмуртии получили 1,7 млрд рублей субсидий с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минсельхоза.

Субсидии можно получить более чем по 20 направлениям. К примеру, на предоставление соцвыплат молодым работникам АПК, на стимулирование увеличения производства масличных культур, на сохранение стабильного функционирования молочных хозяйств в условиях пандемии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что форум «Мой агробизнес и господдержка. Сделаем вместе» пройдёт 24 сентября в Московской области.

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