Сельхозпредприятия Удмуртии получили 1,7 млрд рублей субсидий с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минсельхоза.
Субсидии можно получить более чем по 20 направлениям. К примеру, на предоставление соцвыплат молодым работникам АПК, на стимулирование увеличения производства масличных культур, на сохранение стабильного функционирования молочных хозяйств в условиях пандемии.
Ранее телеканал «360» сообщал, что форум «Мой агробизнес и господдержка. Сделаем вместе» пройдёт 24 сентября в Московской области.