Форум «Мой агробизнес и господдержка» пройдёт 24 сентября в Подмосковье

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Форум «Мой агробизнес и господдержка. Сделаем вместе» пройдёт 24 сентября в Московской области.
Форум «Мой агробизнес и господдержка» пройдёт 24 сентября в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Запланированы пленарные заседания и дискуссии. Среди спикеров и экспертов в Солнечногорске — представители регионального правительства, фермеры-практики, агрономы, животноводы.

Также состоится выставка лучших сельскохозяйственных товаров Подмосковья.

Ранее доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы.

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