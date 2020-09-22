Форум «Мой агробизнес и господдержка» пройдёт 24 сентября в Подмосковье

Форум «Мой агробизнес и господдержка. Сделаем вместе» пройдёт 24 сентября в Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

Запланированы пленарные заседания и дискуссии. Среди спикеров и экспертов в Солнечногорске — представители регионального правительства, фермеры-практики, агрономы, животноводы.

Также состоится выставка лучших сельскохозяйственных товаров Подмосковья.

Ранее доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы.