Форум «Мой агробизнес и господдержка» пройдёт 24 сентября в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Запланированы пленарные заседания и дискуссии. Среди спикеров и экспертов в Солнечногорске — представители регионального правительства, фермеры-практики, агрономы, животноводы.
Также состоится выставка лучших сельскохозяйственных товаров Подмосковья.
Ранее доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на российском рынке пшеницы.