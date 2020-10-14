Новак: нефть будет ведущим источником энергии ещё не один десяток лет

Министр энергетики России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» заявил, что «нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет».

Текст статьи опубликован на сайте российского Минэнерго.

«На текущий момент, несмотря на начало второй волны пандемии в ряде стран, мы с коллегами продолжаем смотреть на ситуацию с оптимизмом и рассчитываем, что сможем постепенно наращивать добычу, согласно условиям сделки, без ущерба для рынка», — отметил Новак.

Министр пояснил, что «помимо соглашения, взаимодействие со странами ОПЕК развивается по линии Хартии сотрудничества стран — производителей нефти, которая была единогласно одобрена и подписана в июле 2019 года».

Он отметил, что это «стратегический документ, у которого нет ограничений по времени действия, то есть он бессрочный». По его словам, хартия «направлена на развитие диалога, технологического сотрудничества, взаимоподдержку энергетической политики нефтедобывающих стран».

«И это очень важное, знаковое соглашение, так как нефть будет оставаться ведущим источником энергии ещё не один десяток лет», — заявил Новак.

Ранее министр энергетики России на встрече с коллегами из «Большой двадцатки» дал прогноз по восстановлению энергетической отрасли в мире.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.