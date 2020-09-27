Новак дал прогноз по восстановлению энергетической отрасли в мире

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Министр энергетики России Александр Новак на встрече с коллегами из «Большой двадцатки» дал прогноз по восстановлению энергетической отрасли в мире.
Новак дал прогноз по восстановлению энергетической отрасли в мире
  • РИА Новости

По его словам, «совершенно очевидно, что структура энергетической отрасли будет трансформироваться как со стороны спроса, так и со стороны предложения».

«Восстановление не будет быстрым и будет характеризоваться достаточно длительным выходом на докризисные показатели», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.

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