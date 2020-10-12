Эксперт прокомментировал присуждение премии памяти Альфреда Нобеля по экономике

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев прокомментировал сообщение о том, что премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2020 год присуждена американским учёным Полу Милгрому и Роберту Уилсону.

«Теория аукционов — сравнительно молодое направление экономической науки, его начало отсчитывают с 1961 года, когда вышла статья знаменитого американского экономиста Уильяма Викри», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, одно из направлений теории игр применительно к экономическим объектам имеет практическое значение, поскольку аукционы — распространённая форма госзаказов.

Ранее сообщалось, что награда будет вручена «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов».

Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН.