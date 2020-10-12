Эксперт прокомментировал присуждение премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
- © TT News Agency/Anders Wiklund via REUTERS
«Теория аукционов — сравнительно молодое направление экономической науки, его начало отсчитывают с 1961 года, когда вышла статья знаменитого американского экономиста Уильяма Викри», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, одно из направлений теории игр применительно к экономическим объектам имеет практическое значение, поскольку аукционы — распространённая форма госзаказов.
Ранее сообщалось, что награда будет вручена «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов».
Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН.