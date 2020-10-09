Эксперт оценил присуждение Нобелевской премии мира

Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН.

«С учётом того, что сейчас международная обстановка очень политизированна, Нобелевский комитет решил не ввязываться в политические игры и присудить премию организации, которая действительно делает многое для решения гуманитарных проблем», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как отметил эксперт, Всемирная продовольственная программа ООН действительно важна, это результат многосторонней дипломатии.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с ФАН выразил мнение, что награждение Всемирной продовольственной программы ООН — решение, с которым тяжело спорить.