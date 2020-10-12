Названы лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
- Reuters
Награда будет вручена «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».
Комитет отметил их научный вклад, принёсший «пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру».
По словам экспертов, американцы «использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастоты».
В 2019 году премию присудили «за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности», город ранее — за исследования в области инноваций и климата.