Названы лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике

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Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2020 год присуждена американским учёным Полу Милгрому и Роберту Уилсону.
Названы лауреаты премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
  • Reuters

Награда будет вручена «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».

Комитет отметил их научный вклад, принёсший «пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру».

По словам экспертов, американцы «использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастоты».

В 2019 году премию присудили «за экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности», город ранее — за исследования в области инноваций и климата.

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