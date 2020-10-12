Сбербанк поддерживает продление программы льготной ипотеки на 2021 год.

«Мы выступаем за то, чтобы действие льготной программы было продлено на 2021 год, что позволит достаточно умеренными бюджетными расходами поддержать и потребителя, который сможет решить критически важные проблемы с жильём, и строительный сектор, и многочисленных подрядчиков строительного сектора, а в среднесрочной перспективе — и производителей товаров для ремонта, мебели и других сопутствующих товаров», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы банка.

Ранее Министерство финансов России разработало проект постановления, согласно которому предлагается продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 года.

Также в министерстве планируют увеличить объём выдачи кредитов в рамках программы ипотеки с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.