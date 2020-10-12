В Оренбургской области экспорт продукции АПК вырос на 21,4%

В Оренбургской области за период с января по сентябрь текущего года экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает RIA56.RU со ссылкой на данные регионального Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В денежном выражении это составляет почти $100 млн. С начала года план по экспорту в регионе выполнили на 83,1%.

Масложировая отрасль поставила продукции на $39 млн, или 121,78% от общего количества, злаков — на $73,7 млн, или 109,66%, рыбы и морепродуктов — на $65,6 млн, или 112,9%; мяса и молока — на $3 млн, или 129,31%, прочей продукции агропромышленного комплекса — на $25,6 млн, или 162,54%.

Областные предприятия экспортируют продукцию в 30 стран. Работа ведётся в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.