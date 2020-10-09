Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

Независимый эксперт Роман Блинов прокомментировал в беседе с RT рост рубля к доллару и евро на открытии торгов.

Курс доллара в ходе торгов впервые за две недели опускался ниже 77 рублей.

«Надо отдать должное, что в последнее время на рынке сырья и на глобальном рынке капитала присутствует некоторый позитив. Надо понимать, что в ближайшее время мы вплотную придвигаемся к отопительному сезону, нужно понимать, что в Америке и Канаде бывает достаточно холодно, с этой точки зрения мы позволяем себе предположить, что появится некоторый дополнительный спрос по нагрузке по НПЗ для того, чтобы обеспечить теплом Северо-Американский континент… Это подталкивает некоторый спрос на рынке сырья к дальнейшим покупкам», — отметил Блинов.

Эксперт добавил, что на протяжении последних двух недель цены на сырьё, равно как и на американскую лёгкую нефть, так и на нефть марки Brent более менее стабилизировались вокруг отметок в $40 за один баррель. Это, как отметил аналитик, оказывает «некую стабилизирующую поддержку курсу российской национальной валюты».

По словам эксперта, если брать геополитическую ситуацию и те факторы, которые влияют на российский рубль внутри страны, то они «крайне размыты».

«Но сама по себе ситуация такова, что пока мы не говорим о том, что рубль поставит новый антирекорд», — заключил он.

В конце сентября в Кремле, комментируя курс рубля, отметили, что его волатильность «имеет место, сложно этого не заметить».