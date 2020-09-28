В Кремле прокомментировали курс рубля

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал текущий курс рубля.
В Кремле прокомментировали курс рубля
  • РИА Новости

«Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но в то же время совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двусторонняя и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает», — заявил Песков.

По данным на 13:34 мск, курс доллара вырос на 52 копейки — до 78,73 рубля, курс евро увеличился на 87 копеек, до 91,80 рубля.

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT данные о росте курса доллара до 79 рублей.

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