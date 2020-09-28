Экономист прокомментировал рост доллара в ходе торгов до 79 рублей

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Полина Полетаева
Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT данные о росте курса доллара до 79 рублей.
Экономист прокомментировал рост доллара в ходе торгов до 79 рублей
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«Если посмотреть в процентном отношении, то получается, что прирост за сутки где-то 1,5—2%. На самом деле это укладывается в рамки любых валютных колебаний в течение суток», — сказал экономист.

По его словам, такие колебания могут быть связаны и с предстоящими президентскими выборами в США.

«Мы вступили в период сильной валютной турбулентности… На доллар и евро очень сильно влияет политический фактор выборов президента США 3 ноября… Эта нервозность, как мы посчитали 1,5—2%, не такая высокая, как могла бы быть. Я считаю, что можно ожидать колебаний в 10% в ту или иную сторону… Самая главная ошибка — это заниматься частым изменением своего портфеля валют. То есть если у тебя есть доллары, ты бежишь и доллары меняешь на евро, потом эти евро меняешь на рубли, потом рубли на доллары и так далее», — добавил Гинько.

Ранее стало известно, что курс доллара впервые с 2 апреля поднимался в ходе торгов до 79 рублей.

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