Эксперт прокомментировала ситуацию на валютном рынке

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Анастасия Румянцева
Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT рост рубля к доллару и евро на открытии торгов.
Эксперт прокомментировала ситуацию на валютном рынке
  • РИА Новости

Курс доллара в ходе торгов впервые за две недели опускался ниже 77 рублей. 

Мильчакова отметила, что укрепление рубля, в частности, связано с тем, что от России «немного отступила санкционная угроза».

«Сейчас с очень высокой вероятностью те санкции, которые Евросоюз будет обсуждать на следующей неделе, коснутся только достаточно ограниченного круга физлиц... С «Северным потоком — 2» с очень высокой вероятностью всё будет так, как и происходит, то есть каких-то серьёзных негативных изменений не предполагается», — добавила она.

Также определённый позитив на рынке, по словам эксперта, создаёт тот факт, что пока не планируется вводить жёстких ограничений для бизнеса, какие были весной.

Мильчакова пояснила, что у рынка есть надежда, что рост заболеваемости коронавирусом пройдёт для экономики и бизнеса «несколько мягче».

В конце сентября в Кремле, комментируя курс рубля, отметили, что его волатильность «имеет место, сложно этого не заметить».

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