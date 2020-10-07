Джабаров прокомментировал решение Польши оштрафовать «Газпром»

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Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал решение Польши оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним по строительству «Северного потока — 2» пять европейских компаний на $7,6 млрд и $100 млн соответственно.
Джабаров прокомментировал решение Польши оштрафовать «Газпром»
  • Reuters

«На каком основании Польша штрафует «Газпром» за «Северный поток — 2», который, во-первых, ещё не достроен, а, во-вторых, чем он помешал полякам, какие их интересы были ущемлены?.. Мы будем категорически противиться», — заявил Джабаров.

При этом сенатор выразил уверенность в том, что проект газопровода будет реализован, несмотря на подобные решения регуляторов.

«Мы всё равно этот проект доведём до конца: в нём есть интерес и у немецкой, и у российской стороны. Что уже только не было придумано... чтобы ввести санкции против «Северного потока — 2». «Северный поток — 2» будет, и я в этом уверен», — считает Джабаров. 

Ранее польское Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по строительству «Северного потока — 2».

Уточняется, что компании-партнёры оштрафованы на $100 млн, «Газпром» — на $7,6 млрд.

В UOKiK считают, что соглашения о финансировании строительства газопровода, заключённые «Газпромом» с пятью партнёрами, давали им в обход антимонопольного законодательства Польши возможность стать владельцами акций проектной компании Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащей российскому концерну.

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