В Госдуме оценили решение Польши наложить штраф на «Газпром»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал решение польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним по строительству «Северного потока — 2» пять европейских компаний.

«В Европе есть те силы, которые в силу своей близости к США и желания продолжать укреплять сотрудничество с Вашингтоном готовы выполнять роль представителя интересов США на европейском политическом поле. И в этом смысле польские господа очень выделяются», — сказал Новиков.

Депутат назвал такое решение UOKiK «вполне ожидаемым шагом».

«Вплоть до того как газопровод будет введён в строй, попытки сорвать его строительство будут продолжаться. И даже когда он заработает, желание ограничить перекачку газа любыми способами останется», — добавил он.

Ранее польский регулятор принял решение оштрафовать участвующие в «Северном потоке — 2» компании.

Компании оштрафованы на $100 млн, «Газпром» — на $7,6 млрд.