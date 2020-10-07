В Госдуме оценили решение Польши наложить штраф на «Газпром»
- Reuters
«В Европе есть те силы, которые в силу своей близости к США и желания продолжать укреплять сотрудничество с Вашингтоном готовы выполнять роль представителя интересов США на европейском политическом поле. И в этом смысле польские господа очень выделяются», — сказал Новиков.
Депутат назвал такое решение UOKiK «вполне ожидаемым шагом».
«Вплоть до того как газопровод будет введён в строй, попытки сорвать его строительство будут продолжаться. И даже когда он заработает, желание ограничить перекачку газа любыми способами останется», — добавил он.
Ранее польский регулятор принял решение оштрафовать участвующие в «Северном потоке — 2» компании.
Компании оштрафованы на $100 млн, «Газпром» — на $7,6 млрд.