В ЕК прокомментировали решение Польши оштрафовать «Газпром»

Еврокомиссия не знает деталей антимонопольного расследования Польши по «Северному потоку — 2», но считает назначенный штраф в 10% оборота большим, заявила исполнительный вице-президент ЕК Маргарет Вестагер.

Она отметила, что у ЕК не было тесного сотрудничества с польскими властями по вопросам конкуренции и она не знает этого дела в подробностях.

По её словам, штрафы Еврокомиссии составляют в среднем 4—6% от глобального оборота компании.

«Это (штраф в 10%. — RT) могло случаться в прошлом, я не исключу этого, но это очень редко», — цитирует Вестагер РИА Новости.

Ранее Управление по охране конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) решило оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним европейские компании по строительству СП-2. Так, компании оштрафованы на $100 млн, «Газпром» — на $7,6 млрд. «Газпром» намерен обжаловать решение.

В Кремле выразили уверенность, что компания предпримет юридические контрдействия.