В Госдуме оценили решение датского регулятора по «Северному потоку — 2»
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«Это, конечно, позитивный шаг, (он свидетельствует о том. — RT) что здравый смысл имеет место, что европейские страны работают в правовом поле и выполняют то законодательство, которое действует: и национальное, и европейское», — подчеркнул Завальный.
По словам депутата, все препятствия строительству «Северного потока — 2» носят политический характер.
Парламентарий отметил, что данный проект только способствует повышению энергобезопасности Европы.
«Так как Евросоюз нуждается в этом газопроводе и в российском газе, я просто уверен, что он будет достроен и запущен в эксплуатацию», — заключил он.
Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.
Соответствующая заявка была подана компанией в ноябре 2019 года.