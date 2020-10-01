В Госдуме оценили решение датского регулятора по «Северному потоку — 2»

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.
В Госдуме оценили решение датского регулятора по «Северному потоку — 2»
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«Это, конечно, позитивный шаг, (он свидетельствует о том. — RT) что здравый смысл имеет место, что европейские страны работают в правовом поле и выполняют то законодательство, которое действует: и национальное, и европейское», — подчеркнул Завальный. 

По словам депутата, все препятствия строительству «Северного потока — 2» носят политический характер. 

Парламентарий отметил, что данный проект только способствует повышению энергобезопасности Европы. 

«Так как Евросоюз нуждается в этом газопроводе и в российском газе, я просто уверен, что он будет достроен и запущен в эксплуатацию», — заключил он.

Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны. 

Соответствующая заявка была подана компанией в ноябре 2019 года.

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