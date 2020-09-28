Экономист прокомментировал динамику курса евро

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Ангелина Шурпина
Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб прокомментировал в беседе с RT информацию, что курс евро превышал 92 рубля.
Экономист прокомментировал динамику курса евро
  • РИА Новости

«Подобные колебания, которые мы сегодня наблюдаем, на мой взгляд, имеют одно объяснение: влияние конъюнктурных факторов, которые приводят к высокой волатильности национальной валюты по отношению к иностранным. Это факторы, которые носят в большей степени спекулятивный характер и являются реакцией на общие политические события», — объяснил экономист.

По его мнению, другим важным фактором влияния на валютный рынок можно назвать ситуацию с коронавирусом.

«Ещё накладывается эта ситуация неуверенности в связи с пандемией, с ростом заболеваемости в стране, что тоже провоцирует определённую картину. Я не исключаю, что до конца года рубль не просто стабилизируется, а может окрепнуть до летних параметров», — объяснил Твердохлеб.

В ходе торгов 28 сентября курс евро превышал 92 рубля впервые с января 2016 года.

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