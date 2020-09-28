В эксклюзивном интервью RT глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил действия России по борьбе с пандемией коронавируса.

По его словам, Россия встретила пандемию коронавируса «точно не хуже других» стран.

«То, что у нас пока ещё государственная и в значительной степени централизованная медицина, позволило достаточно быстро принимать меры и оперативно их воплощать. Субъекты Российской Федерации тут же получили большую финансовую поддержку для закупки нового оборудования и строительства объектов. Мобильные госпитали открывались в разных труднодоступных регионах», — отметил Кудрин.

Он признал, что первые два месяца с начала пандемии в стране не хватало масок, однако «затем и эту проблему решили».

«То есть мобилизация прошла быстро, и месяца через полтора-два после начала пандемии ситуация была уже вполне удовлетворительной. Наша медицина справлялась с потоком больных», — подчеркнул глава Счётной палаты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.