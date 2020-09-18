Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными.

Он прокомментировал заявление главы Счётной палаты России Алексея Кудрина о том, что объём средств, которые были выделены в России на поддержку граждан и бизнеса, можно было бы увеличить.

«В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечивающими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объёме», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по коронавирусной инфекции.