Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также роста долгосрочных структурных изменений в экономике.

Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.

«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.

6 сентября первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что работа над планом восстановления российской экономики завершена.

Как отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, экономика России вернётся к росту в 2021 году.

По мнению главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, восстановление экономической активности в стране до предкризисных уровней займёт более 1,5 года.