Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики
- РИА Новости
Как сообщили в кабинете министров, целью проекта является выход на траекторию устойчивого роста экономики.
«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.
6 сентября первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что работа над планом восстановления российской экономики завершена.
Как отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, экономика России вернётся к росту в 2021 году.
По мнению главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, восстановление экономической активности в стране до предкризисных уровней займёт более 1,5 года.