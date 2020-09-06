Белоусов заявил о готовности плана восстановления экономики России

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что работа над планом восстановления российской экономики завершена.
Белоусов заявил о готовности плана восстановления экономики России
  • РИА Новости

«Он закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утверждён, поскольку прогноз ещё дорабатывается», — цитирует его ТАСС.

По словам вице-премьера, в настоящий момент вносятся последние штрихи. Ожидается, что план будет утверждён в сентябре.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что экономика России вернётся к росту в 2021 году.

В июле председатель Центробанка Эльвира Набиуллина оценила срок возврата экономики к докризисному уровню в 1,5 года.

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