Набиуллина оценила сроки восстановления экономики России
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По её словам, ЦБ продолжил смягчение денежно-кредитной политики с учётом сохранения рисков отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году.
«Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса. Восстановление, по нашей оценке, займёт более 1,5 года, что окажет сдерживающее влияние на динамику цен», — цитирует Набиуллину Интерфакс.
24 июля Центробанк по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку до 4,25% годовых.