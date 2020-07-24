Набиуллина оценила сроки восстановления экономики России

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Восстановление экономической активности в России до предкризисных уровней займёт более 1,5 года, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Набиуллина оценила сроки восстановления экономики России
  • © Пресс-служба Банка России

По её словам, ЦБ продолжил смягчение денежно-кредитной политики с учётом сохранения рисков отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году.

«Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса. Восстановление, по нашей оценке, займёт более 1,5 года, что окажет сдерживающее влияние на динамику цен», — цитирует Набиуллину Интерфакс.

24 июля Центробанк по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку до 4,25% годовых.

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