Набиуллина оценила сроки восстановления экономики России

Восстановление экономической активности в России до предкризисных уровней займёт более 1,5 года, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

По её словам, ЦБ продолжил смягчение денежно-кредитной политики с учётом сохранения рисков отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году.

«Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса. Восстановление, по нашей оценке, займёт более 1,5 года, что окажет сдерживающее влияние на динамику цен», — цитирует Набиуллину Интерфакс.

24 июля Центробанк по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку до 4,25% годовых.