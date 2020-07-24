Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку до 4,25% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.

19 июня Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых.

Ранее экономист и политолог Никита Масленников в беседе с Nation News прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 4,5% годовых.